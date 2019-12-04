اختتام البرنامج التدريبي لصحافة الموبايل بجازان

المناطق - فضة عطيف

اختُتم مساء امس البرنامج التدريبي “لصحافة الموبايل” بمنطقة جازان، قدمها المحاضر “مهند النعيمي” مستشار الاتصال والعلاقات الدولية، بقاعة الريدسون بلو ، واستمر البرنامج خلال 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، وذلك لتأهيل الإعلاميين بمجال صحافة الموبايل، حيث شارك في البرنامج 36 متدرب ومتدربة.

كما أن “البرنامج” ضمن مبادرات الإتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ويهدف إلى صقل مهارات الإعلاميين في مجال صحافة الموبايل والتعريف بأهم المهارات التي تمكن المتدربين والمتدربات لمعرفة تقنيات إعلامية حديثة وأساليب صحفية مبتكرة وإبراز أهم التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال ،

وفي ختام الدورة سُلم للمتدربين شهادات إتمام البرنامج.