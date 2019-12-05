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مقتل 3 أشخاص في هجوم على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية.. وكشف هوية المنفذ

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مقتل 3 أشخاص في هجوم على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية.. وكشف هوية المنفذ

مقتل 3 أشخاص في هجوم على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية.. وكشف هوية المنفذ
http://almnatiq.net/?p=806223
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، الخميس، بمقتل 3 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، في حادثة إطلاق نار، في قاعدة “بيرل هاربر” العسكرية الأميركية.

وقالت القاعدة في بيان إن مطلق النار “عضو في البحرية الأميركية”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضافت أنه “أقدم على فتح النار وإصابة ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، قبل أن يقتل نفسه”.

وأفادت القاعدة بأن “قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر”.

وذكرت أن الحادثة وقعت نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وقد تسلمت السلطات العسكرية مسؤولية إجراء التحقيق.

ونقل تلفزيون “هاواي نيوز ناو” المحلي، رواية شاهد كان موجودا في القاعدة لحظة حصول الوقائع، وقال “أدركت أن الأمر يتعلق بطلقات. نظرت ورأيت مطلق النار يوجه السلاح نحوه”.

ويأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربر، ففي 7 ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

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