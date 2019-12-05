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البنتاغون: لن نرسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

البنتاغون: لن نرسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=806243
المناطق - وكالات

نفت المتحدثة الإعلامية باسم البنتاغون، أليسا فرح، الخميس، صحة التقارير التي أشارت إلى عزم الولايات المتحدة إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وكتبت في تغريدة على حسابها على تويتر، قائلة: “لنكن واضحين، هذا التقرير خاطئ، الولايات المتحدة لن ترسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أفادت بأن واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية. وأضافت في تقرير مساء الأربعاء، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرسون نشر عشرات السفن لمواجهة التهديد الإيراني.

كما ذكرت أن هناك خطة لإرسال قوات أميركية إلى المنطقة تهدف إلى ردع أي رد إيراني محتمل على العقوبات الأميركية.

عدوان إيراني
يذكر أن مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان كشف، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أن هناك مؤشرات على احتمال وقوع عدوان إيراني قريباً.

وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحافيين، أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، بعد أن نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية، عن عدة مسؤولين في البنتاغون والإدارة الأميركية، قولهم إن هناك العديد من المعلومات الاستخباراتية حول تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأميركية ومصالحها في الشرق الأوسط.

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