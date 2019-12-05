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قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل
http://almnatiq.net/?p=806246
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على تطلع بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر الجاري.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي الخميس: “نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق”.

إلى ذلك، أكد التزام الإمارات بالتعاون الخليجي، قائلاً: “التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا”.

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، كان أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال الزياني إن القادة الخليجيين سيجتمعون في الرياض في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن القادة سيناقشون “عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية، والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية”، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس”.

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