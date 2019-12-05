أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة

أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة

منطقة نجران
الزهراني: الإعلام والثقافة خطان متوازيان.. ودخلاء الإعلام يسيئون لأنفسهم قبل المهنة

الزهراني: الإعلام والثقافة خطان متوازيان.. ودخلاء الإعلام يسيئون لأنفسهم قبل المهنة

ثقافة وفنون
القصبي يتفقد المشروعات البلدية بمنطقة نجران

القصبي يتفقد المشروعات البلدية بمنطقة نجران

منطقة نجران
قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

أبرز المواد

أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة

أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة
http://almnatiq.net/?p=806259
المناطق - واس

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء أمس، في قصر الإمارة التاريخي، مع معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سبل تعزيز مساهمة المجتمع وفرص القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة، وفق رؤية المملكة 2030.
ونوّه سموه بما تشهده المنطقة، ضمن مناطق المملكة، من قفزات تطويرية، وتحولات مفصلية في مسارات التنمية، بفضل التفاعل مع برنامج التحول الوطني، نحو الارتقاء بالخدمات وكفاءة وأداء الجهات الحكومية، وخلق المبادرات.
وتسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز تقريرًا عن الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة نجران، وحالة ازدهار المدينة، ضمن برنامج مستقبل المدن السعودية، المعد بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد معالي الوزير أن توجهات القيادة ـ أيدها الله ـ واضحة بتوجيه وافر العناية والاهتمام والدعم، لكل ما له ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن الكريم، وتلبية احتياجاته، ومجاراة النمو الذي تشهده المملكة في المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها.

روابط ذات صلة

القصبي يتفقد المشروعات البلدية بمنطقة نجران

القصبي يتفقد المشروعات البلدية بمنطقة نجران
سمو أمير نجران يبارك تصميم القرية النجرانية

سمو أمير نجران يبارك تصميم القرية النجرانية
أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي اليمني

أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي اليمني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*