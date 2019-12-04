أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة أنشطة التطوع البلدي

المناطق / بريدة

شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي صباح اليوم الخميس انطلاقة أنشطة التطوع البلدي الذي تنفذها أمانة منطقة القصيم تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع وذلك في حديقة العقيلات بمدينة بريدة بمشاركة فريق من المتطوعين ومنسوبي أمانة المنطقة.

وأكد م.المجلي أن هذه المبادرة التي تأتي بتوجيه معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي وانطلاقا من المسئولية المجتمعية وأهمية تفعيل الدور التطوعي في القطاع البلدي بكافة الاتجاهات وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمشاركة.

هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم الأنشطة في هذا الاتجاه حيث تقام أعمال تطوعية تشمل نظافة وزراعة وإزالة للتشوهات البصرية من قبل فرق تطوعوية في منتزه الإسكان و حديقة حي المنتزة ومنتزة القصيم الوطني ، بالإضافة إلى ركن توعوي مشارك في عدد من المجمعات التجارية بمدينة بريدة.

كما أوضحت أمانة منطقة القصيم أن المشاركة متاحة للجميع عبر التسجيل الإلكتروني بالفريق التطوعي المتاح حالياً على موقع الأمانة الإلكتروني.

