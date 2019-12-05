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“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

أبرز المواد

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=806280
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.977 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيد ومستفيدة منهم 3051 إناث و1997 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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