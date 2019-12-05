احدث الأخبار

“الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%
أبرز المواد
 “هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر
أبرز المواد
 أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة أنشطة التطوع البلدي
منطقة القصيم
 ” هيئة تقويم التعليم ” تُشارك في المنتدى العالمي للتعليم في باريس
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة ” إبداع” بمنطقة تبوك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة
منطقة تبوك
 البحرية الأمريكية تصادر كميات كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين
أبرز المواد
 أمير نجران يبحث مع وزير التجارة سبل تحقيق التنمية الشاملة
منطقة نجران
 الزهراني: الإعلام والثقافة خطان متوازيان.. ودخلاء الإعلام يسيئون لأنفسهم قبل المهنة
ثقافة وفنون
 القصبي يتفقد المشروعات البلدية بمنطقة نجران
منطقة نجران
 قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل
أبرز المواد
 البنتاغون: لن نرسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 إنستغرام يلزم مستخدميه بتحديد تواريخ ميلادهم
أبرز المواد
“الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%

“الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%

أبرز المواد
“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

أبرز المواد
أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة أنشطة التطوع البلدي

أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة أنشطة التطوع البلدي

منطقة القصيم
” هيئة تقويم التعليم ” تُشارك في المنتدى العالمي للتعليم في باريس

” هيئة تقويم التعليم ” تُشارك في المنتدى العالمي للتعليم في باريس

أبرز المواد

“الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%

“الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%
http://almnatiq.net/?p=806283
المناطق - الرياض

أكدت “الصحة” أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع بإذن الله زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار “#هات_يدك أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيساهم بإذن الله في إنقاذ حوالي (4000) مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.

كما أنه يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت “الصحة” إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى (520) حالة سنويا تقريبا بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة 210%، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى (1600) حالة تقريبا بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنويا بحلول عام 2030م بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنويا.

واستعرضت “الصحة” عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أنواع التهاب الكبد ويشمل الأنواع الثلاثة الفيروسي A والفيروسي B والفيروسي C، وأعراض كل نوع.

وعرفت الصحة إلتهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس إلتهاب الكبد سي دون أن يصاحبه

أعراض ويكون له مضاعفات خطيرة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة.

روابط ذات صلة

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر

“هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر
” هيئة تقويم التعليم ” تُشارك في المنتدى العالمي للتعليم في باريس

” هيئة تقويم التعليم ” تُشارك في المنتدى العالمي للتعليم في باريس
البحرية الأمريكية تصادر كميات كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين

البحرية الأمريكية تصادر كميات كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*