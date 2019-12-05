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محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السادس

محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السادس

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محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السادس

محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السادس
http://almnatiq.net/?p=806288
الجبيل - المناطق

افتتح سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، أول أمس الثلاثاء، دوري رسالة الرياضي السادس، الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (رسالة) بالجبيل الصناعية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل، وذلك في ملعب الدانة بالحويلات.
وأوضح سعادة المحافظ أن دوري رسالة يترجم الوعي المجتمعي، وكيفية استثمار أوقات الشباب، بالبرامج والأنشطة، التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، واستثمار قدراتهم، ومنحهم الفرص الكافية لإثبات وجودهم وأثرهم، وتلبية طموحاتهم، تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي أوضحت دور الشباب الأساسي في تحقيق مضامينها.

ونوه محافظ الجبيل بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية – حفظهما الله -، من دعم واهتمام بفئة الشباب، لما يمثلونه من ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات ونهضتها، وبناء حضارتها، حيث تأتي توجيهاتهم الكريمة لدعم قدرات الشباب، وطموحاتهم، وتحقيق الأثر الفعال لهم في تنمية وطنهم.

وثمن “العسكر” جهود الهيئة الملكية بالجبيل، وشركتي ساسرف والتصنيع، وإدارة مكافحة المخدرات، في دعم البرامج الهادفة التي تلامس احتياج الشباب، وتسخير كافة الإمكانيات لتعظيم الأثر التوعوي والترفيهي، الذي تحققه هذه البرامج لأبنائنا الشباب.

هذا ويشارك في دوري رسالة (16) فريقاً، يصاحبه برامج رياضية وثقافية وإجتماعية وترفيهية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءاً، بملعب الدانة بالجبيل الصناعية.

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