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“هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”

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“هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”

“هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”
http://almnatiq.net/?p=806301
المناطق - الرياض

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مقره بمدينة الرياض اليوم (الخميس) بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص، يمثلون أولى دفعات أكاديمية هدف للقيادة، بحضور النائب التنفيذي لمدير عام الصندوق الأستاذ عمر بن ميران مليباري وعدد من قيادات ومنسوبي الصندوق والقطاع الخاص.

وفي مستهل الحفل، ألقى النائب التنفيذي كلمة قال فيها :” نبارك لكم اجتياز هذا البرنامج المميز الذي يؤهلكم لتولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص لتساهموا مع اخوانكم وأخواتكم من القيادات الوطنية في خدمة منشآتكم ونموها وتطورها وتميزها؛ وأن تكونوا داعمين لبرامج التوطين التي تعمل عليها الدولة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية وتحفيزهم للاستقرار والتطور والإنتاج“.

وتابع :” اليوم.. نبارك للوطن وللقطاع الخاص ولكم هذا التأهيل العالي؛ وندعو الله لكم العون والتوفيق في مسيرتكم العلمية والوظيفية؛ وندعوه عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة“.

وأضاف:” نشكركم على تميزكم وعطاءكم.. كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج؛ والشكر أيضا لزملائي في الأكاديمية والمرشدين على جهودهم وتنظيمهم لهذا البرنامج الرائع.. متمنين للجميع التوفيق والسداد“.

من جهته قال مدير أكاديمية “هدف” للقيادة الأستاذ سعود العمير:” نلتقي هذا اليوم لنحتفل بإنهاء مرحلة التدريب والتطوير في برنامج الأكاديمية لنبدأ بعدها مرحلة العطاء والتأثير على مستوى أكبر في وطننا المعطاء”، مضيفا: لقد كانت رحلة التعلم التي امتدت على مدى 12 اسبوعاً حافلة بالتعلم والتحدي والمتعة والعطاء والرغبة الجادة في تعظيم الأثر من هذه المرحلة التطويرية.

وأبان: بدأت الرحلة في النصف الأول من سبتمبر ، بانطلاقة المرحلة الأولى للمجموعة الأولى من البرنامج بمشاركة 60 قائد وقائدة يدفعهم شغف التعلم والأخذ بمنشأتهم ووطنهم إلى القمة من خلال قادة متمكنين وملهمين، موضحا أنه تم العمل على تصميم رحلة التطوير بمعايير عالمية جمعت بين التدريب المباشر في قاعات التعلم ولقاءات التعلم الافتراضية والأنشطة وبرامج المحاكاة، لتكون المحصلة مشاريع تطبيق تعالج بعض المشاكل والتحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص. وقد بلغ متوسط ساعات التعلم لمجموعات البرنامج 287 ساعة من التدريب والبحث وجمع وتحليل البيانات والاجتماعات واللقاءات مع المرشدين

من جانبه قدم المهندس صالح الشويعر في كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته الخريجين، شكره وتقديره لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على التجهيزات المتكاملة طيلة مدرة البرنامج القيم، مشيراً إلى ما تضمنه البرنامج من ورش العمل، المحاكاة، التمارين المتعددة، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية المتخصصة.

وأكد استشعاره وزملائه الخريجين المسؤولية التي اضطلعوا بها، وانهم عازمون على تطبيق ما استلهموه أثناء فترة التدرب في البرنامج من خلال الأدوار التي يؤدونها في منشآتهم التي يعملون بها.

وفي نهاية الحفل، سلم النائب التنفيذي الخريجين والخريجات شهادات التخرج، نظير تميزهم وعطائهم طيلة فترة التدريب، كما كرم القائمين والمرشدين على برنامج أكاديمية هدف للقيادة.

من الجدير بالذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

وحول شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، واتقان اللغة الإنجليزية.

وسيتم اعتبارا من بداية 2020 إطلاق البرنامج باللغة العربية، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط: https://hrdfacademy.sa/ .

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