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نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران

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نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران

نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران
http://almnatiq.net/?p=806307
المناطق - نجران

أسهم بفضل الله فريق طبي استشاري في مستشفى الولادة والاطفال بمنطقة نجران في إنهاء معاناة طفلة عمرها 3 شهور كانت تعاني من فتق بالجانب الأيمن بالحجاب الحاجز.

وقالت الصحة في نجران انه تم التعامل مع حالة الطفلة من خلال جراحة دقيقة ساهمت في شفاءها وزوال الأعراض التي كانت تعاني منها بفضل الله وتوفيقه وتم متابعتها حتى خرجت في حالة جيدة .

يذكر أن مثل هذه الحالات يتم تشخيصها وعلاجها مبكرا بعد الولادة وبدء الرضاعة مباشرة وتعد هذه الحالة من الحالات النادر في هذه المرحلة العمرية للطفولة.

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