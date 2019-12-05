أرامكو من الاكتتاب الى بدء تداول الأسهم

المناطق_الرياض

نجح اكتتاب شركة أرامكو نجاح كبير وذلك بسبب ما حققه المكتتبين من فئة الأفراد ومن فئة المؤسسات وينبغي الإشارة أنه تم الإعلان عن الاكتتاب في يوم 16 نوفمبر 2019 وسوف ينتهي في يوم 4 ديسمبر 2019

اكتتاب شركة أرامكو السعودية

اكتتاب أرامكو فئة الأفراد

مع بداية الاكتتاب العام فئة الأفراد استطاعت الشركة أن تقوم ببيع حوالي 1.5 مليار سهم وذلك بقيمة 47.4 مليار ريال أي ما يعادل 12.64 مليار دولار

وقد بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بالمشاركة في الاكتتاب حوالي 4.9 مليون مكتتب وذلك بنسبة تغطية وصلت إلى 148 %

وينبغي الإشارة إلى أنه هناك 38 % من المكتتبين الأفراد قاموا بالاكتتاب من خلال المصرفية الإلكترونية بينما اكتتب 37 % من الأفراد من خلال فروع البنوك

وقد ذكرت شركة أرامكو سابقًا أنها ستقوم بتخصيص 0.5 % من أسهمها للأفراد بينما ستخصص 1 % من الأسهم للمؤسسات

اكتتاب أرامكو فئة المؤسسات

قاموا المستشارين الماليين وهم سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية بالإعلان أن طلبات مشاركة المؤسسات بلغت 144.164.386.788 ريال سعودي وبلغ إجمالي الأسهم حوالي 4.551.643.566 سهم وبذلك تم تغطية الشريحة بحوالي 2.25 مرة حتى الآن

وقد أعلنت شركة سامبا كابيتال أنه هناك 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين قاموا بتقديم طلب للاكتتاب على أسهم أرامكو وهم :

54 % راجعين إلى الشركات السعودية مثل الشركات الخاصة والشركات المدرجة وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم.

24 % راجعين إلى الصناديق السعودية مثل الصناديق الخاصة والصناديق العامة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم

11 % راجعين إلى المؤسسات الحكومية السعودية بينما بلغت نسبة المستثمرين الغير سعوديين حوالي 10.5 % وقد شملوا المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين والمستثمرين الغير مقيمين من خلال اتفاقية مبادلة

تداول الأسهم

عندما بدأ الإعلان عن خطة الشيخ محمد بن سليمان ولي عهد السعودية والخاصة بالاكتتاب العام لأسهم شركة أرامكو التي تعتبر واحدة من أكبر شركات النفط في العالم.

بدأ جميع المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات بالاستعداد لبدء التداول على أسهم أرامكو السعودية وهناك من يقوم بالتداول من خلال إمتلاك أسهم الشركة عن طريق الطرح الأولي ولكن هذه الطريقة تعتبر من أصعب الطرق لأنه سيكون عليك التنبؤ بسعر النفط الخام على المدى البعيد

والطريقة الثانية هي تداول الأسهم من خلال عقود الفروقات وهذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة وذلك لأنك ستكون قادر على البيع والشراء من خلال توقعك لتحركات السهم.

ولا تحتاج هذه الطريقة لأن تمتلك مبلغ مالي كبير لأنه يمكنك أن تقوم باستخدام الرافعة المالية لعقد الصفقات والتي يمكن من خلالها أن تربح أضعاف رأس مالك الفعلي ولكن من المهم أن لا تقوم باستخدامها بكثرة وذلك لأنها تأتي بمخاطر كبيرة.

إذا قمت بالتداول من خلال عقود الفروقات حينها ينبغي عليك اختيار الشركة التي يمكنك الوثوق بها للبدأ في تداولك لذلك يجب أن تكون الشركة مرخصة وتوفر لك عدد كبير من الأصول وأدوات التداول.

ومن المهم أن تكون الأسعار والعمولة في الشركة ثابتة وغير متغيرة وآخيرًا يجب أن تكون الشركة ذات تداول اجتماعي قوي.

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