احدث الأخبار

وزير الدفاع الأميركي: أكملنا انسحابنا من شمال شرق سوريا
أبرز المواد
 استنشاق الهواء في لندن يعادل تدخين 160 سيجارة بالسنة
أبرز المواد
 أرامكو من الاكتتاب الى بدء تداول الأسهم
الاقتصاد
 نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران
منطقة نجران
 “الملكية الفكرية” تنفذ حملات تفتيشية واسعة في مدن المملكة
أبرز المواد
 “هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى حفل منتدى التطوع الأول
منطقة حائل
 محافظ الجبيل يفتتح دوري رسالة الرياضي السادس
الرياضة
 براين هوك: عقوبات قادمة ضد منتهكي الحريات في إيران
أبرز المواد
 “الصحة”: فحص فيروس الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90%
أبرز المواد
 “هدف” يودع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال نوفمبر
أبرز المواد
 أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة أنشطة التطوع البلدي
منطقة القصيم
وزير الدفاع الأميركي: أكملنا انسحابنا من شمال شرق سوريا

وزير الدفاع الأميركي: أكملنا انسحابنا من شمال شرق سوريا

أبرز المواد
استنشاق الهواء في لندن يعادل تدخين 160 سيجارة بالسنة

استنشاق الهواء في لندن يعادل تدخين 160 سيجارة بالسنة

أبرز المواد
أرامكو من الاكتتاب الى بدء تداول الأسهم

أرامكو من الاكتتاب الى بدء تداول الأسهم

الاقتصاد
نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران

نجاح إنهاء معاناة طفلة من فتق في الحجاب الحاجز بنجران

منطقة نجران

وزير الدفاع الأميركي: أكملنا انسحابنا من شمال شرق سوريا

وزير الدفاع الأميركي: أكملنا انسحابنا من شمال شرق سوريا
http://almnatiq.net/?p=806317
المناطق - وكالات

في أوضح تصريح بشأن تواجد القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأميركيين في بقية أنحاء سوريا حوالي 600 جندي فقط.

وقد تشير تصريحات إسبر هذه إلى نهاية فترة اضطراب وغموض بشأن الوجود العسكري الأميركي في سوريا بعد أمر الانسحاب الأولي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر الماضي.

كما أكد إسبر في مقابلة مع رويترز، احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات وإخراجها وفقا للضرورة في سوريا، لكنه أشار إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور. وقال مساء الأربعاء خلال عودته من قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت على أطراف لندن “سيكون العدد ثابتا نسبيا حول ذلك الرقم، ولكن إذا رأينا أن هناك أمورا تحدث فسيكون باستطاعتي زيادة العدد قليلا”.

إلى ذلك، لم يستبعد الوزير الأميركي خفض مستوى القوات على نحو أكبر إذا ساهم الحلفاء الأوروبيون في المهمة في سوريا. وقال من دون الإشارة إلى أي مساهمة جديدة وشيكة إن “التحالف يتحدث كثيرا مرة أخرى. ربما يرغب بعض الحلفاء في المساهمة بقوات”. وتابع “إذا قررت دولة حليفة عضو في حلف شمال الأطلسي تقديم 50 فردا لنا فقد يكون بمقدوري سحب 50 شخصا (من قواتنا)”.

يذكر أن ترمب كان أعلن خلال زيارته للندن، الأربعاء، أنه يرغب في الاحتفاظ بقوات أميركية لضمان عدم سقوط احتياطات النفط السورية مرة أخرى في يد داعش. وأضاف “حافظنا على النفط الذي كان يمول التنظيم”.

روابط ذات صلة

استنشاق الهواء في لندن يعادل تدخين 160 سيجارة بالسنة

استنشاق الهواء في لندن يعادل تدخين 160 سيجارة بالسنة
“الملكية الفكرية” تنفذ حملات تفتيشية واسعة في مدن المملكة

“الملكية الفكرية” تنفذ حملات تفتيشية واسعة في مدن المملكة
“هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”

“هدف” يحتفل بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون أولى دفعات “أكاديمية القيادة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*