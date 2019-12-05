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9 ديسمبر ..بدء فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

9 ديسمبر ..بدء فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://almnatiq.net/?p=806335
الدمام - فتحية العبدالله

برعاية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.سهل بن نشأت عبدالجواد، تنظم الجامعة، يوم الاثنين القادم (9 ديسمبر 2019م) ولمدة أربعة أيام، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف وذلك بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي.

وأكد عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة للمناسبة د.أحمد العجيري أن اليوم المفتوح للتوظيف-الذي يقام بمركز المعارض مبنى (54) بالجامعة- يهدف إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.

وأضاف أن المناسبة تسعى، وبكافة فعالياتها، إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

وقال إن اليوم المفتوح للتوظيف يعرّف قطاعات التوظيف المشاركة في الفعاليات بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها.

وأشار إلى أن المناسبة تتيح الفرصة لجهات العمل للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها وتعزز علاقتها بالجامعة، كما تهدف المناسبة لتوعية الطلاب بالطرق الفعّالة في البحث عن الوظيفة ومهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

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