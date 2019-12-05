أمانة الشرقية تشارك بجناح توعوي في اليوم العالمي التطوع بمركز ” سايتك”

و قام وكيل الأمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، بزيارة لجناح الأمانة المشارك، والذي نفذته إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات بالأمانة، حيث كان في استقباله وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، حيث قدم شرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقوم بها إدارة التطوع بالأمانة، وكذلك شرح أهداف برنامجها التثقيفي حول أهمية التطوع وجهود إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات، في تفعيل الدور الخدمي والإنساني في فعالية اليوم العالمي للتطوع، حيث تم توزيع ما يزيد على 500 بروشور توعوي عن جهود المتطوعين ودعوتهم للانضمام للعمل التطوعي على رواد المعرض تتعلق بنصائح كيفية الحفاظ على البيئة والمساهمة في تعزيز دور ثقافة العمل التطوعي.