«فيفا» يعلن قائمة الهلال للمونديال.. والعابد يغيب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم، الرسمية التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2019، مشيراً أن للأندية المشاركة حق الاستبدال للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة.

وجاء نواف العابد أبرز نجوم الهلال المستبعدين من القائمة، وفقاً لاختيارات الروماني رازفان مدرب الفريق، للقائمة التي لا تتجاوز 23 لاعباً فقط من بينهم 3 حراس مرمى حسب لوائح البطولة.

وقد اشارت صحيفة «الرياضية» في عددها الصادر اليوم، إلى القائمة الأولية للفريق الأزرق في المونديال، التي تضم 28 لاعباً، قبل استبعاد خمسة لاعبين تماشياً مع لوائح البطولة .

وضمت قائمة الفريق الهلالي للبطولة العالمية كل من: عبدالله المعيوف ومحمد الواكد ونواف الغامدي ومحمد البريك وكارلوس إدواردو وعلي البليهي وجوستافو كويلار وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وسيبيستيان جوفينكو ومحمد الشلهوب وياسر الشهراني وحسن كادش وعبدالله الحافظ وبافيتيمبي جوميز وأندريه كاريلو وجانج سو وأمير كردي وهتان باهبري ومحمد كنو وسالم الدوسري ومحمد جحفلي وعمر خربين.

ويشارك الهلال في البطولة العالمية بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2019، بعد توج بلقب البطولة القارية، بفوزه على أوراوا الياباني 3-0 في مجموع ذهاب وإياب نهائي البطولة.