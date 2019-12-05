بلدية الخفجي تعتمد مشروع الاستفادة من السيارات التالفة (الهياكل) بالمحافظة

اعتمدت بلدية محافظة الخفجي مشروع رفع والاستفادة من السيارات التالفة(الهياكل) بمحافظة الخفجي، والذي يهدف الى النظافة العامة في كافة أنحاء المحافظة، وتحسين المشهد الحضري من التشوهات البصرية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن بلدية محافظة الخفجي اعتمدت مؤخراً مشروع رفع والاستفادة من السيارات التالفة (الهياكل)، والذي يهدف إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية في المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة ونظافة المحافظة, مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة من قبل المحافظة، والبلدية، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، مبينا أن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة والهياكل فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وسعياً منها إلى التخلص من هذه الهياكل والسيارات, مشيراً إلى أنه يوجد آلية لهذا المشروع، بحيث يتم إشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية على السيارة التالفة والهياكل بالشوارع، بهدف إعطائهم مهله بإزالتها أو يتم رفعها من قبل المتعهد وحجزها على نفقة صاحبها وخلال مده معينه من حجزها يحق للمتعهد التصرف بالهيكل بعد انقضاء المدة المحددة أن لم يحضر ملاكها.

وأهاب المهندس الحميداني بأصحاب المركبات التالفة والهياكل الى ضرورة التعاون مع البلدية بإزالة السيارات التالفة والهياكل من شوارع والأحياء السكنية من قبل ملاكها والذي تشكل تشوهاً بصرياً للمحافظة, وتحول بعض منها إلى مواقع لتكدس النفايات في بعض المواقع