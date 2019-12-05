تحت شعار (لك.. يا سلمان) تعليم تبوك ينفذ فعاليات “بيعة وولاء” بمناسبة ذكرى البيعة

شهد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم (الخميس) فعاليات و معرض “بيعة وولاء” بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مقاليد الحكم، تحت شعار (لك.. يا سلمان)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية د. سلطان العنزي وعدد من قيادات التعليم بالإدارة والمشرفين التربويين والمعلمين وطلاب المدارس وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية .

وعند وصول مدير التعليم قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض ثم تجول وضيوفه في أرجاء المعرض واستمع شرحًا مفصلًا من مدير إدارة النشاط الطلاب للبنين د. عبدالله الحارثي والذي احتوى على بعض الرسومات والتصاميم من أعمال الطلاب والطالبات من المدارس بالإضافة إلى تصاميم خاصة لسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذُ تولية الحكم .

ثم بدأ الحفل بآيات من القران الكريم

‏عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً للأوبريت الوطني بمناسبة ⁧‫ذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان‬⁩

‏بعنوان :(كلنا نبايع) بإشراف مدير وحدة تطوير د.سعود العطوي وإخراج المشرف التربوي أ.بندر الحارثي ومشاركة عدد من منسوبي ⁧‫تعليم تبوك‬⁩

وقال المدير العام للتعليم في كلمته أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة بمشاعر تملؤها روح الغبطة والتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، تحت قيادة رشيدة، حققت وخلال فترة وجيزة العديد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأضاف: بلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات، وستظل وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة أساس؛ للحفاظ على الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات.

وتابع: هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا، وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا فهي خمسة أعوام مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، .

مضيفاً لقد حظي قطاع التعليم بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – إدراكًا بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.

تلا ذلك تكريم رؤساء أقسام النشاط الطلابي والمشرفين والمعلمين والطلاب الذين حققوا منجزات متنوعة في برامج النشاط الطلابي ومثلوا تعليم تبوك في 46 مشروعًا وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين من مدارس المنطقة 93265 طالباً . وبلغ عدد الطلاب المرشحين على مستوى المنطقة 3654 طالبا، والطلاب المشاركين على مستوى المملكة 285طالبا .