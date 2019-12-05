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دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية

دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية

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دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية

دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية
http://almnatiq.net/?p=806357
المناطق - الدمام
اختتمت مساء أمس الدورة التطبيقية في ( العروض والقافية ) في اللقاء الرابع لفعاليات “رواق بحور” الذي يعد أحد برامج نادي المنطقة الشرقية الأدبي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وشهد اليوم الثالث للدورة الحفل الختامي حيث سلّم نائب رئيس مجلس إدارة النادي د خالد التويجري ورئيسة اللجنة النسائية بالنادي وعضو مجلس الإدارة أحلام المنصور شهادات الحضور لثلاثين متدرب ومتدربة كما تم تكريم مقدم الدورة د عصام أبوغربية أستاذ اللغة العربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران ومشرف رواق بحور في النادي الشاعر متعب الغامدي ثم التقطت الصور التذكارية.

يذكر أن الدورة استهدفت الشُّعراء ومُحبُّي الشِّعر وطلاب العلم الرَّاغبين في معرفة قواعد العروض والقافية وتناولت التَّقْطيع العَروضيّ والقافية والبُحور المُفْردة و البُحور المركَّبة وتدريبات على وزن الشِّعْر وتدريبات عامَّة على الأوزان والقوافي .

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