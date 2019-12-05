أمانة عسير تدشن فعاليات يوم التطوع البلدي بأبها

المناطق - أبها

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دشنت أمانة منطقة عسير صباح اليوم الخميس في حديقة المحالة بمدينة أبها فعاليات مبادرة يوم التطوع للقطاع البلدي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع و ذلك بحضور وكيل الأمين للأراضي المهندس محمد أحمد و عدد من الوكلاء و قيادات الأمانة و بمشاركة من المجلس البلدي و عدد من الجهات الحكومية.

و جاء تنظيم المبادرة تحت شعار “يدا بيد نرتقي ” و التي ستشمل بالحدائق والأحياء السكنية بمدينة أبها و بمشاركة طلاب مدارس البنين والبنات و رابطة عسير الخضراء و برعاية من المستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير .

و قد اشتملت الحملة صباح اليوم على زراعة شتلات في حديقة المحالة إضافة إلى تنظيف الممرات والطرقات من المُخلفات، وأعمال طلاء الجداريات لطمس التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

الجدير بالذكر بأن فعاليات يوم التطوع البلدي التي نظمته أمانة منطقة عسير جاء بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع تسعى الأمانة من خلاله إلى تحقيق أهداف التطوع البلدي، وإبراز فعالياته وذلك سعياً منها لنشر وتعزيز ثقافة التطوع والإسهام في بناء الشخصية الوطنية الفعالة من خلال التشجيع على تفعيل منظومة القيم والمبادئ الإيجابية داخل الإنسان السعودي .

موضحاً أن رؤية المملكة 2030 لم تغفل جانبًا مهمًا من جوانب التطوير وهو العمل التطوعي ، الذي يهدف الى تعزيز انتماء المتطوعين الى مجتمعهم ، وتفعيل قدراتهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم العمليّة والعلميّة.