مدير صحة الرياض يجتمع بالقيادات الصحية في زيارته لمستشفى وادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

‫ترأس المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض د محمد بن عبد العزيز التويجري اجتماع القيادات الصحية بصحة منطقة الرياض بمستشفى محافظة وادي الدواسر، بمشاركة المساعدين ومديري الإدارات بصحة المنطقة، وبحضور مديري مستشفى وادي الدواسر ومستشفى السليل والمساعدين ومديري الإدارات بالمستشفيات المذكورة، وناقش معهم الاحتياجات والعقبات وسبل الدعم من الكوادر والأجهزة الطبية والذي يهدف لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين انطلاقًا من الحرص الكامل إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.‬

‫جاء ذلك بعد أن وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري برفع مؤشرات الأداء والعمل على إنجاز الأعمال والإخلاص والتفاني في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين واستغلال كافة الموارد المتاحة، والذي أكد منخلاله بأن الدافعية والإيجابية التي وجدها من قبل العاملين في المنشآت الصحية التي تجول فيها يبعث على الاطمئنان،ويحقق المزيد من درجات الرضا.‬

‫وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ، بان هذا الاجتماع يأتي حرصاً من المدير العام على عقد الاجتماعات بالمستشفيات الطرفية والوقوف على أداءها وعملها بهدف تطوير الخدمات الصحية وتجويدها والعمل على توفير كافة المقومات التي تضعها في دائرة المثالية عبر مختلف العوامل والمبادرات التي تساندها وتمكنها من تقديم الخدمة اللائقة .‬

‫وفي السياق ذاته، بدأت جولة المدير العام على أقسام المستشفى، ثم دشن قاعة التدريب الجديدة لمنسوبي المستشفى والتي تعُنى بتدريب منسوبي المستشفى وتطويرهم المهني والمعرفي، وافتتح الوحدة السكنية الخاصة بالمتطوعين من خارج المحافظة تقديرًا لمبادراتهم وتشجيعًا للحضور لخدمة المحافظات الطرفية، كما دشن مشروع تحسين مقر الأمراض التنفسية بقسم الإسعاف والطوارئ ووقف على الإجراءات الوقائية المعمول بها في استقبال حالات الأمراض التنفسية.‬

‫وزار “التويجري” المعرض المقام بالمستشفى والذي يحتوي على مبادرات اليوم العالمي للسكري بعدة أركان تتضمن ركن”مبادرات” للمبادرات التطوعية والتي تستهدف مرضى السكر للشقين العلاجي والوقائي وركن “احم نفسك وعائلتك” للتوعية عن مرض هذا العصر ” السكري” والكشف المبكر عن السكري وركن “وقاية” للتوعية عن هذا المرض وطرق الوقاية منه، وركن”صحتك في غذائك” للتوعية عن الحمية الغذائية لمرضى السكري والغذاء الصحي لتجنب هذا المرض وركن “عوامل خطر” مرض السكري للتوعية عن عوامل الخطر المرتبطة بهذا المرض وركن “معاً لنحمي المجتمع” للمشاركة المجتمعية مع لجان التنمية الاجتماعية بالمحافظة لإقامة أنشطة وفعاليات السكري بالمجتمع وركن “لأجلك” لتوزيع الهدايا لزوار المعرض.‬

‫فيما كرمت إدارة مستشفى وادي الدواسر مدير المستشفى العام السابق الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم، نظير ما قدمه من جهود طيلة عمله الفترة الماضية، وقبل انتقاله مديراً لإدارة المراكز المتخصصة والطبيب الزائر بصحة الرياض، كما تم تكريم لجنتين من لجان التنمية الأهلية “نزوى والشرافاء” وكذلك تكريم أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة”.‬

‫تلا ذلك عقد “التويجري” لقاء مفتوحاً مع المواطنين ومنسوبي المستشفى حيث تم فيه بحث ومناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني وأهالي المحافظة، كما زار محافظ وادي الدواسر وناقش معه الأخير احتياجات المستشفى العام ومراكز الرعاية الصحية، واستعرض ما ينقص المحافظة من الخدمات الصحية وسبل تطويرها، مختتماً زيارته بتفقد عمل العيادة المتنقلة شرق المحافظة والتي تستهدف التجمعات السكانية الطرفية غير المغطاة بالخدمات الصحية والمجهزة بكافة التجهيزات الطبية.”