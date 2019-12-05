مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية افتتح معالي مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الذي نظمته الجامعة اليوم الأربعاء.

وأوضح معالي مدير الجامعة إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قد أولت التعليم والبحث عناية فائقة ليقينها بأن نهضة الشعوب لا تكون إلا بالعلم والعمل وهو هدفها الأساس منذ أن قامت الدولة على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، فحققت ولله الحمد نهضة مبهرة على كافة الأصعدة وتتطلع إلى المزيد برؤيتها الثاقبة 2030 حيث الخطط المتينة والتنفيذ الناجح، لتكون بلادنا رائدة النجاح في العالم تستضيف الناجحين من كل مكان، وانطلاقًا من ذلك فإن الجامعة تسعى إلى تنمية المجتمع وإثراء المشهد العلمي من خلال الفعاليات العلمية المتنوعة التي ظلّت وستظل تقدمها، ومن هذا المبدأ فهي تحتضن اليوم هذا المؤتمر الذي تكمن أهميته في أن محاوره وأوراقه البحثية ومحاضراته تصب كلها في تطوير علم النفس الرياضي، وتكمن أيضاً في كونه يتبنى واحداً من أهم الموضوعات المتخصصة التي تربط بين العقل والبدن (وهما محور الحياة والحياة الجامعية على وجه الخصوص).

مشيرًا إلى أن لجامعة حفر الباطن الفخر بسبقها في اقامة هذا المؤتمر الذي يأتي تلبية لتوجيهات ولاة الأمر في الوطن الغالي بالعناية بالشباب والرياضة، كما يؤكد إيمان الجامعة بأهمية مواكبة كل ما هو جديد في مجال العلم والمعرفة، وهذا هو دور الجامعة كونها بيت العلم والعلماء والباحثين والباحثات في كافة المعارف.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن على اهتمامه و متابعته، كما رفع شكره لمعالي وزير التعليم على دعمه المتواصل لفعاليات الجامعة وأنشطتها، وضيوف الجامعة من العلماء والمثقفين والإعلاميين ومنسوبي الجامعة.

وقد استضاف المؤتمر أكثر (33) متحدثاً من (17) دولة مشاركة إقليمياً ودولياً، كما قدم المؤتمر ورشات تدريبية منوعة وندوة علمية، اختتم الحفل بتكريم الجهات الراعية والمشاركين.