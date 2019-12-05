احدث الأخبار

تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها
المنطقة الشرقية
 مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول
المنطقة الشرقية
 مدير صحة الرياض يجتمع بالقيادات الصحية في زيارته لمستشفى وادي الدواسر
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7905.51 نقطة
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بالخرج تنظم الملتقى السنوي “أطياف البر” في عامه الثامن
منطقة الرياض
 مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي
أبرز المواد
 أمانة عسير وفرع البيئة تستعدان لمنع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول الأسواق
منطقة عسير
 23 ورقة بحثية في ثاني أيام مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 السبت و الأحد .. موجة برد و فرصة لتشكل الصقيع شمال المملكة
أبرز المواد
 أمانة عسير تدشن فعاليات يوم التطوع البلدي بأبها
منطقة عسير
 8 ورش عمل تثري أعمال مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها

تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها

المنطقة الشرقية
مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول

مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول

المنطقة الشرقية
مدير صحة الرياض يجتمع بالقيادات الصحية في زيارته لمستشفى وادي الدواسر

مدير صحة الرياض يجتمع بالقيادات الصحية في زيارته لمستشفى وادي الدواسر

منطقة الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7905.51 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7905.51 نقطة

أبرز المواد

تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها

تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=806418
المناطق - بقيق

بدأت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة الشؤون الفنية وإدارة الحدائق وعمارة البيئة، بإعادة تأهيل وتطوير للحدائق العامة بالمحافظة والهجر التابعة لها، وتتضمن الأعمال في هذه المرحلة حفر خمسة آبار ارتوازية لسد احتياجات الحدائق من المياه، إضافة لإزالة الأسوار الخرسانية القديمة لبعض الحدائق واستبدالها بأخرى جديدة من الحديد المجلفن وبأشكال جمالية تبرز جمال الحديقة و معالمها من الخارج، كما تتضمن إزالة التربة الزراعية واستبدالها بتربة جديدة مع تأمين شبكات ري حديثة، إضافة إلى إنشاء ممرات ومضامير مشاة من البلاط الإسمنتي المتداخل مع إعادة تنسيق وتصميم للموقع العام للحدائق المستهدفة بما يضمن لمرتاديها التنقل بكل يسر وسهولة.

كما تتضمن تجهيز الحدائق بكامل المرافق وتدعيمها بالخدمات اللازمة، وتوريد مجموعات ألعاب أطفال بأحجام كبيرة وصغيرة ومتنوعة لتتلائم مع ارتفاع أعداد الزوار للحدائق.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع مبادرة الأنسنة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين جودة الحياة في المدن، وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة.

وأضاف بأنه روعي في هذه الأعمال تحقيق العديد من الأهداف ويأتي في مقدمتها زيادة معدّل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالمحافظة، حيث سيتم إضافة ما يقارب (8900م2 ) مساحات خضراء ليرتفع مؤشر نصيب الفرد لكل متر مربع إلى (3.52)، وكذلك روعي توفير مختلف وسائل السلامة في المرافق البلدية الترفيهية.

وإشار إلى أن البلدية وضعت خطة زمنية لتطوير وتأهيل جميع الحدائق بالمحافظة والهجر التابعة لها، واكد بأنه سيتم البدء بها فور ترسية المشاريع التابعة للبلدية ضمن هذه المبادرة.

روابط ذات صلة

مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول

مدير جامعة حفر الباطن يفتتح فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الأول
دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية

دورة ( العروض والقافية ) تختتم فعاليتها في رواق بحور بأدبي الشرقية
بلدية الخفجي تعتمد مشروع الاستفادة من السيارات التالفة (الهياكل) بالمحافظة

بلدية الخفجي تعتمد مشروع الاستفادة من السيارات التالفة (الهياكل) بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*