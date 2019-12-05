تأهيل وتطوير 6 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها

بدأت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة الشؤون الفنية وإدارة الحدائق وعمارة البيئة، بإعادة تأهيل وتطوير للحدائق العامة بالمحافظة والهجر التابعة لها، وتتضمن الأعمال في هذه المرحلة حفر خمسة آبار ارتوازية لسد احتياجات الحدائق من المياه، إضافة لإزالة الأسوار الخرسانية القديمة لبعض الحدائق واستبدالها بأخرى جديدة من الحديد المجلفن وبأشكال جمالية تبرز جمال الحديقة و معالمها من الخارج، كما تتضمن إزالة التربة الزراعية واستبدالها بتربة جديدة مع تأمين شبكات ري حديثة، إضافة إلى إنشاء ممرات ومضامير مشاة من البلاط الإسمنتي المتداخل مع إعادة تنسيق وتصميم للموقع العام للحدائق المستهدفة بما يضمن لمرتاديها التنقل بكل يسر وسهولة.

كما تتضمن تجهيز الحدائق بكامل المرافق وتدعيمها بالخدمات اللازمة، وتوريد مجموعات ألعاب أطفال بأحجام كبيرة وصغيرة ومتنوعة لتتلائم مع ارتفاع أعداد الزوار للحدائق.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع مبادرة الأنسنة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين جودة الحياة في المدن، وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة.

وأضاف بأنه روعي في هذه الأعمال تحقيق العديد من الأهداف ويأتي في مقدمتها زيادة معدّل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالمحافظة، حيث سيتم إضافة ما يقارب (8900م2 ) مساحات خضراء ليرتفع مؤشر نصيب الفرد لكل متر مربع إلى (3.52)، وكذلك روعي توفير مختلف وسائل السلامة في المرافق البلدية الترفيهية.

وإشار إلى أن البلدية وضعت خطة زمنية لتطوير وتأهيل جميع الحدائق بالمحافظة والهجر التابعة لها، واكد بأنه سيتم البدء بها فور ترسية المشاريع التابعة للبلدية ضمن هذه المبادرة.