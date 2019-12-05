أمين الجوف يستقبل القنصل الفرنسي

الجوف - محمد الحسن

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان صباح اليوم بمكتبه القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج، يرافقه الملحق الثقافي الفرنسي شارل هنري غرو، والملحق الاقتصادي الفرنسي حسين مرشد .

واطلع القنصل ومرافقيه خلال الزيارة على معرض وصور لخادم الحرمين الشريفين بمبنى الامانة وخلال اللقاء تم استعراض أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات التابعة ، كما اطلع القنصل العام على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة، وإسهامات ومبادرة أمانة الجوف في القطاع البلدي وحجم فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات، والتي تعتبر فرصًا حقيقية للمستثمرين للاستفادة من المزايا التي تتميز بها. واستمع أمين الجوف والمسؤولون في الأمانة، من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية؛ إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة.

وقدم الشرعان نبذة تعريفية عن منطقة الجوف وما لها من تاريخ عريق وحاضر مميز ومستقبل واعد، بإذن الله، وتطرق إلى معالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزًا في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية.

وفي ختام اللقاء قدم أمين الجوف درعاً تذكارياً للوفد الفرنسي كما تسلم هدية رمزية من القنصل العام الفرنسي تترجم عمق العلاقات السعودية الفرنسية.

وقدم الشرعان شكره وتقديره للقنصل العام الفرنسي والمرافق له . متمنياً لهم طيب الإقامة في الجوف .