مدارس محافظة المجمعة تحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

المناطق - المجمعة

بتوجيه من سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة د. صالح بن محمد الربيعه ، إحتفت إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس بنين وبنات بمحافظة المجمعة خلال هذا الأسبوع من يوم الأحد 4/4/1441هـ وحتى الخميس 8/4/1441هــ بالذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حيث أصدر مُدير التعليم قراراً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم. كما وجه جميع المكاتب والأقسام وجميع المدارس الحكومية والأهلية والمدارس الليلية وأندية الحي ومراكز الأحياء (بنين بنات والروضات والطفولة المبكرة) في محافظة ‎#المجمعة بشأن الإحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. وتضمن توجيه مدير التعليم تفعيل الاحتفاء في جميع المدارس وحث منسوبي الإدارة وقيادات المدارس على تنفيذه والمشاركة من خلال الفعاليات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي ، ويتم خلالها إبراز أهم إسهامات خادم الحرمين الشريفين في كلٍّ من: الجوانب الخيرية والإنسانية، وعمارة الحرمين الشريفين والمساجد في الداخل والخارج، ونشر التوحيد وتعاليم الإسلام الوسطية، والجانب التعليمي، والجانب الصحي، والنهضة العمرانية والبنية التحتية ومجالات التنمية الأخرى في هذا العهد الزاهر .

وأطلقت إدارة التعليم ممثلة بالنشاط الطلابي حزمة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية والندوات والمهرجانات في أندية الحي والزيارات للمسؤولين وسمو المحافظ .



وقامت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ممثلة بالإعلام التربوي بإعلان انطلاقة الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر”، كما وجهت مدارس المحافظة بضرورة توثيق الاحتفاء بهذه المناسبة وتفعيل حساباتها في وسائل الإعلام لإبراز البرامج الوطنية التي تعزز قيمة المواطنة لدى النشء.

وفي مدارس محافظة المجمعة بنين وبنات تركز الاحتفاء على إظهار مشاعر الغبطة والسرور لهذه المناسبة العظيمة على نفوس أبناء الوطن كافة، من خلال إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في جميع الجوانب التنموية والخيرية والإنسانية والاقتصادية في الداخل والخارج، وكذلك عمارة الحرمين الشريفين، والتي شملت توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجاح مواسم الحج.

كما شمل الاحتفاء إبراز الجانب التعليمي عبر افتتاح الجامعات والتوسع فيها، ودعم برنامج خادم الحرمين للابتعاث، وانتشار العلم والمدارس في جميع مناطق المملكة، وتطوير التعليم والكوادر التعليمية المتميزة ذات الكفاءة العالية.

كما شمل فعاليات الاحتفاء على برامج الإذاعة المدرسية، والحصص الفنية والرياضية وأنشطة متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة، عبر إقامة العديد من المسابقات المتنوعة، وأفضل رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة أركان طلابية .

ومن جانب آخر قام سعادة مدير التعليم يرافقه عدد من طلاب وطالبات وكشافة محافظة المجمعة بزيارة لديوان محافظة المجمعة حيث استقبلهم محافظ المجمعة سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله ووكيل محافظ المجمعة أ. خالد أبابطين , وقد ثمن سموه هذه المبادرة لمدير التعليم والطلاب والطالبات وتمنى من الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وإستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .