المشوح يطالب بتعزيز الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس خمس سنوات في ظل “سلمان الحزم” عطاء ونمو وازدهار

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طالب البرفسور في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ومدير عام برنامج فطن سابقا في وزارة التعليم الدكتور سعد المشوح وزارة التعليم بتعزيز الهوية الوطنية للطلاب في المنشئات التعليمة ، وقال المشوح في ندوه اقامتها مدرسة عبدالله بن جبير بالرياض بمناسبه الذكرى الخامسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله، ان يجب علينا ان نستغل هذه المناسبات وغير المناسبات لرفع القيمة الوطنية وتعزيزها ويجب على المؤسسات التعليمية رفع البرامج ثابته خلال العام واعطاء الفرصة للمدارس والمؤسسات التعليمية لا براز دورها حيث ان الطلاب يقضي نصف يومه داخل هذه المنشئة وهي ليست للتعليم فقط وانما تقوم بالنماء الفكري وبناء الشخصية السعودية واعادة تعزيز القيمة الوطنية من خلال اعطاء جميع المؤسسات التعليمية مساحه اكبر للعمل على تطوير البناء المعرفي وعلى وزارة التعليم النظر في المقررات الدراسية في تعزيز الانتماء الوطني ، مضيفا انه الان نحن بصدد تعزيز الهوية الوطنية وان تكون المقررات الدراسية عميقه جدا في حب الوطن ويجب ان يكون المقرر لدى كل طالب انتماء للوطن والمليك وان يكون هناك عمق اكبر ويجب ان تتوقف الوزارة عن المجالات التنظيرية ، وناقشت حلقه الندوة التي ادارها الدكتور عواد الشمري استاذ التاريخ من جامعة الملك سعود بمشاركه الدكتور ضيف الله العتيبي من جامعه الامام محمد بن سعود والدكتور بندر العصيمي من جامعة الملك سعود التاريخ السعودي بشكل عام، وتخللت احتفاليات بيعة خادم الحرمين الشرفين في مدرسه عبدالله بن جبير بحضور مساعد مدير مكتب تعليم قرطبة للشؤون المدرسية محمد الجذعان ورئيس قسم النشاط حابش العلياني والقياديين ومشرفين تربويين برامج تربوية ، واوضح المشرف على الحفل ورائد النشاط محسن المفقاعي : نحتفل ووطنا يعيش أبهى صور التقدم على مختلف الصعد سياسية واقتصادية واجتماعية ،مضيفا انه خلال فترة قصيرة من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم أصبحت المملكة محط أنظار دول العالم المتقدم، إذ إنها على رغم حملات التشويه والتشكيك وعلى رغم محاولات تأليب الشعب على قيادته إلا أنها أثبتت تماسكها وتلاحمها قيادةً وشعباً، وما أدل على ذلك إلا مشاعر الحب والتبجيل والتقدير التي يبوح المواطنون بها في مناسباتهم العامة والخاصة للملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فيما اشار وكيل المدرسة لشؤون الطلاب فلاح الرويس إننا في هذا اليوم الميمون المبارك الذي نحتفل فيه بمرور خمس سنوات على اعتلاء الملك عرش الحكم نستشعر بفخر القفزات الاقتصادية التي تحققت بعد أن أصبحت المملكة عضوا فاعلا مجموعة العشرين الاقتصادية، إذ ستحتضن الرياض الاجتماع المقبل، كما أصبحت المملكة وجهة مفضلة للكثير من السياح سواء للاطلاع على تاريخها العريق وتراثها الثري الضارب في القدم أو لحضور الفعاليات الرياضة والثقافية التي انفردت بها على مستوى العالم، وزاد: إننا في يومنا هذا نجدد بيعتنا التي في أعناقنا بقيادة قائد المدرسة سعيد الروقي لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان سمعا وطاعة، وأننا على العهد والوفاء باقون، وأننا في الدفاع عن وطننا وعن مكتسباته ثابتون صامدون ،نسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين.وكان وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ دشن فعاليات وزارة التعليم يوم السبت الماضي احتفاليات الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، وقال ال الشيخ في حينه أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله حافظت على ثوابتها الدينية والوطنية الراسخة، ومضت في مشروع التطوير والتحديث على أساس مشاركة الجميع رجالاً ونساء في مهمة النهوض نحو تحقيق التطلعات وحصدت مع رؤية 2030 منجزات نوعية غير مسبوقة على صعيد الزمن، وصناعة القرار، وسقف الطموح الذي لا حدود له، ووثّقت في كل ذلك أرقاماً في مؤشرات الأداء العالمي على كافة المستويات، وأصبحت المملكة اليوم محط أنظار العالم، القريب والبعيد، وصانعة للأمن والسلام، وساعية إلى خدمة الإنسانية في كل مكان، وأنموذجاً فريداً في علاقاتها المؤثرة في محيطها والعالم، مؤكدا أن التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لبناء إنسان المستقبل، واستثمار إمكاناته لتنمية وطنه، والمشاركة في تطويره .