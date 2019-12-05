أمين منطقة جازان .. التطوع منهج حياة وعمل إنساني منذ نشأة البشرية

جازان - فضة عطيف

قال أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان إن التطوع قيمة بشرية منذ الأزل باعتبار العمل التطوعي رسالة سامية تعني التكافل والتعاون والمشاركة والعطاء وجميعها معانٍ إنسانية نبيلة وأصيلة .

جاء ذلك خلال تدشين أمين منطقة جازان وقيادات الأمانة والمتطوعين والمتطوعات صباح اليوم الخميس في فعاليات اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام .

وأضاف بن سعيدان ” يأتي اليوم العالمي للتطوع ليؤكد بأن التطوع منهج حياة وركيزة هامة لصناعة مجتمع حيوي وفاعل، يعزز المسؤولية الاجتماعية المستدامة ، ويؤثر في زيادة وعي الجمهور بأهمية مساهمتهم التطوعية في خدمة المجتمع ، وعنصر فاعل يواكب تطلعات القيادة لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

وبين ” ابن سعيدان ” أنه تم اعتماد جدول زمني لتنفيذ الفعاليات في ثلاثة مواقع بمدينة جيزان لمعالجة التشوه البصري ونظافة الشواطئ وزراعة التشجير وإتاحة الفرصة لمشاركة أصدقاء العمل البلدي وجميع أفراد المجتمع في الفعالية . مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لجميع الأمانات والبلديات التابعة لها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية للعمل على استقطاب المتطوعين ” أصدقاء العمل البلدي “.