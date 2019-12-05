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نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة

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المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=806501
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، السيد جو بيونغ ووك، يرافقه عدد من منسوبي السفارة، والقنصل الفخري لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة الأستاذ عبدالله بن علي المجدوعي.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومد جسور الصداقة، وفتح آفاق التعاون في شتى المجالات، مبيناً سموه أن الشراكة السعودية الكورية شهدت تطوراً متسارعاً، وتوسعت في عدد من المجالات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبر سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، السيد جو بيونغ ووك، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة تشهد قفزات نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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