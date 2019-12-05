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وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك

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وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك

وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك
http://almnatiq.net/?p=806509
المناطق - تبوك
زار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس معرض “سواعد تقنية التطوعي ” الذي يقام بتبوك بارك ويضم أكثر من 40 مبادرة وتنظمه الكلية التقنية (بنين – وبنات) بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019م .
وكان في استقباله عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي وعميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك هيفاء الصقر  حيث اطلع معاليه على المعرض الذي ضم عددا من الأجنحة التطوعية والتعريفية بأنشطة الكليات التقنية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها للمتدربين والمتدربات والمجتمع المحلي بتبوك لاسيما في المجال التطوعي ويشرف عليها متدربون ومتدربات الكليات كحملة التبرع بالدم وكسوة الشتاء وزيارة المرضى بالمستشفيات وفحص أعطال السيارات بالإضافة إلى الدورات المجانية لذوي الظروف الخاصة والأيتام والمشاركات البيئية وصيانة ونظافة المساجد وصيانة المنازل .

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