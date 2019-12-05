احدث الأخبار

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع
أبرز المواد
 وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك
منطقة تبوك
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع
منطقة المدينة المنورة
 رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 مدني تبوك يحتفل باليوم العالمي للتطوع لعام 2019 م ويكرم الفرق التطوعية
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يلتقي المجدوعي بمناسبة تعيينه “قنصلاً فخرياً” لكوريا الجنوبية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي التعليم بمناسبة احتفائهم بذكرى البيعة الخامسة
منطقة القصيم
 وسام التميز لكشافة تعليم وادي الدواسر في المخيم الخلوي بـ حائل
منطقة الرياض
 المملكة تعرب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 وزير الصحة يزور فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 وزير النقل يوقع اتفاقية مع وزيرة الأرض والبنى التحتية والنقل الكورية
منطقة الرياض
أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أبرز المواد
وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك

وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك

منطقة تبوك
أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

منطقة المدينة المنورة
رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة

رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة

أبرز المواد

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=806513

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, جهود فريق فزعة التطوعي الذي يعمل ضمن نشاط مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض.
وأكد سموه خلال لقائه بالفريق اليوم, دور العمل التطوعي والرسالة النبيلة التي يقدمها والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بجهود شخصية منظمة والدور الكبير لهم في نشر التعاون والآخاء.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن اعتزازه وتقديره للفريق وما يمثلونه من مواطنة صادقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوطن طموح بهمة شبابه وبناته.
مما يذكر أن فريق فزعة يسهم بالمشاركة المجتمعية في الفعاليات والأنشطة الخيرية والوطنية ويقدم العديد من الخِدْمات المجانية والمساهمة في التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني, حيث يتيح المركز للمتطوعين التسجيل في الفريق من مختلف فئات المجتمع من المتخصصين والطلاب والمتقاعدين الذين يملكون الوقت والخبرة ولديهم الرغبة بالتطوع من خلال القنوات الرسمية لتحقيق التنمية وَفْق رؤية 2030 التي كان التطوع أحد أهدافها.
ووصل أعداد المتطوعين إلى 350 متطوعا متحركا و80 متطوعا ثابتا, بالإضافة إلى متطوعين محترفين في عدة مجالات من فئة الشباب من الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس في المرحلة الجامعية والثانوية والمتوسطة والابتدائية وفئة الموظفين في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنمية الموارد المالية وتصميم المبادرات.

روابط ذات صلة

رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة

رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة
وسام التميز لكشافة تعليم وادي الدواسر في المخيم الخلوي بـ حائل

وسام التميز لكشافة تعليم وادي الدواسر في المخيم الخلوي بـ حائل
المملكة تعرب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم

المملكة تعرب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*