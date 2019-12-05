احدث الأخبار

أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية
المنطقة الشرقية
 قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع
أبرز المواد
 وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك
منطقة تبوك
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع
منطقة المدينة المنورة
 رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 مدني تبوك يحتفل باليوم العالمي للتطوع لعام 2019 م ويكرم الفرق التطوعية
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يلتقي المجدوعي بمناسبة تعيينه “قنصلاً فخرياً” لكوريا الجنوبية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي التعليم بمناسبة احتفائهم بذكرى البيعة الخامسة
منطقة القصيم
 وسام التميز لكشافة تعليم وادي الدواسر في المخيم الخلوي بـ حائل
منطقة الرياض
أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

المنطقة الشرقية
قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

أبرز المواد
برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

المنطقة الشرقية
أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أبرز المواد

قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني
http://almnatiq.net/?p=806521
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة, اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرت أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة, حيث تعد استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد.
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر كلمة أكد فيها أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني, مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.
وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلين من هيئة الحقوق الإنسان الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدداً من ضباط وافراد القوات المسلحة.
كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كلاً من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية ايريك ستينمايلر. وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح ايمانولا كيارا جيلارد, ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.
وألقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز كلمة تحدث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.
وفي الختام سلم سمو قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع
رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة

رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة
المملكة تعرب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم

المملكة تعرب عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*