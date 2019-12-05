برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

الدمام - فهد المريخي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الخميس)، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 تحت شعار (تطوع لمستقبل يشمل الجميع ) وذلك في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في محافظة الخبر.

ولدى وصول سعادته لمقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب واستمع لنبذة عن الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، ثم تجول في قاعات ورش التدريب المصاحبة للفعاليات.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية

أكد فيها

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، مشيراً أن الدفاع المدني أول جهة عملت على استقطاب المتطوعين، وذلك منذ صدور نظام الدفاع المدني في عام 1406هـ.

وتحدث بعدها مدير جمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، عن أهمية التطوع، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع، وفتح المجال والفرص التطوعية لذلك.