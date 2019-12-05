برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الخميس)، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 تحت شعار (تطوع لمستقبل يشمل الجميع ) وذلك في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في محافظة الخبر.
ولدى وصول سعادته لمقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب واستمع لنبذة عن الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، ثم تجول في قاعات ورش التدريب المصاحبة للفعاليات.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق ابو مارقة أكد فيها أن العمل التّطوعيّ ركيزة من الرّكائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين النّاس و بذل العطاء وحب الخير للاخرين دون مقابل، مضيفاً بان المديرية العامة للدفاع المدني تولي منذ عقود العمل التطوعي وذلك بتوجيه من قبل سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، حيث أصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسر وسهولة، وذلك سعيا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع، مشيراً أن الدفاع المدني أول جهة عملت على استقطاب المتطوعين، وذلك منذ صدور نظام الدفاع المدني في عام 1406هـ.
وتحدث بعدها مدير جمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، عن أهمية التطوع، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع، وفتح المجال والفرص التطوعية لذلك.
بعد ذلك كرم سعادة وكيل الإمارة الرعاة والشركاء والمتحدثين في الفعالية.
من جانبه بين المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار (تطوع لمستقبل يشمل الجميع ) متوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 مؤكدا أن العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظا ومتسارعا دعما لهذه الرؤية الطموحه.
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