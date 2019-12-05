أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

المناطق - الأحساء

تزامناً مع اطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية لمبادرة التطوع البلدي على مستوى الأمانات بمختلف مناطق ومدن المملكة تحت شعار«يداً بيد نرتقي» والمتزامنة مع اليوم العالمي للتطوع 2019 ، دشن امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم امس الخميس8 ربيع الآخر منصة التطوع البلدي الالكترونية لمبادرات أمانة الأحساء لتنظيم العمل التطوعي، حيث أشار الملحم الى ان المبادرات تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التطوعية ومنها مايتعلق بـ ( النظافة العامة وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ونظافة الشواطئ ومواقع التنزه البري ، التشجير وزراعة المناطق البرية ، الاهتمام بالحدائق والساحات البلدية ، تكريم المتطوعين ، مبادرة كسوة الشتاء لعاملي النظافة ) وغيرها من المبادرات التطوعية الاخرى ، منوهاً الى ان عدد المتطوعين التابعين للامانة يبلغ 500 متطوع ، داعياً الراغبين بالتطوع في المبادرات البلدية التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك عبر البوابة الالكترونية للامانة .