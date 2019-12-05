احدث الأخبار

أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية
المنطقة الشرقية
 قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض يبارك جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع
أبرز المواد
 وزير الصحة يزور أجنحة معرض “سواعد تقنية التطوعي” بتبوك
منطقة تبوك
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع
منطقة المدينة المنورة
 رئيس “نزاهة” : القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 مدني تبوك يحتفل باليوم العالمي للتطوع لعام 2019 م ويكرم الفرق التطوعية
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يلتقي المجدوعي بمناسبة تعيينه “قنصلاً فخرياً” لكوريا الجنوبية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي التعليم بمناسبة احتفائهم بذكرى البيعة الخامسة
منطقة القصيم
أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام

أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

المنطقة الشرقية
قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

أبرز المواد
برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

المنطقة الشرقية

أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام

أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=806539
المناطق - الدمام

رعى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الخميس الموافق 8/5/1441هـ، فعاليات يوم التطوع البلدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع “يد بيد نرتقي ” والذي نفذته إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات بالأمانة، في الواجهة البحرية بالدمام، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد العماني، ومدير إدارة الحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، وعضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام الأستاذ صالح الضويان و الأستاذ مبارك بجاش الهاجري، ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذة نجد الدوسري، ومدير إدارة وحدة التطوع بالأمانة الأستاذ محمد التمار بمشاركة عدد من أشبال الأمانة التطوعي.

وشارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في الفعالية المتطوعين من الطلبة والطالبات بغرس الأشجار، وتنظيف الواجهة البحرية بالدمام بهذه المناسبة.

ووصف معاليه المتطوعين بشركاء في التنمية، وأكد على أهمية العمل التطوعي والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة، لكي يستفيد منها الجميع.

وفي نهاية الفعالية كرم معاليه المتطوعين أشبال الأمانة التطوعي من الطلبة والطالبات، نظير جهودهم بالمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج التطوعية التي تقيمها الأمانة.

 

الجدير ذكره أن العالم يحتفل بهذه الفعالية تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين تعزيز المساهمة الفاعلة في المجتمعات، والاستفادة من أهم عنصر يستطيع الجميع التطوع فيه وهو الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة، كأحد أوجه التطوع والعطاء.

كما تأتي هذه الفعالية تفعيلاً لليوم العالمي للتطوع من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحثها على اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وتحفيز الجميع لتقديم خدماتهم كمتطوعين وعمل ما يلزم لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال دعم الأنشطة وإتاحة الفرص للمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة وإبراز مساهمات المتطوعين.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية

أمانة الاحساء تُطلق منصة التطوع البلدي الالكترونية
برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع
نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يلتقي سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*