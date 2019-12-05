أمين الشرقية يرعى فعاليات يوم التطوع البلدي بالواجهة البحرية بالدمام

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رعى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الخميس الموافق 8/5/1441هـ، فعاليات يوم التطوع البلدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع “يد بيد نرتقي ” والذي نفذته إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات بالأمانة، في الواجهة البحرية بالدمام، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد العماني، ومدير إدارة الحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، وعضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام الأستاذ صالح الضويان و الأستاذ مبارك بجاش الهاجري، ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذة نجد الدوسري، ومدير إدارة وحدة التطوع بالأمانة الأستاذ محمد التمار بمشاركة عدد من أشبال الأمانة التطوعي.

وشارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في الفعالية المتطوعين من الطلبة والطالبات بغرس الأشجار، وتنظيف الواجهة البحرية بالدمام بهذه المناسبة.

ووصف معاليه المتطوعين بشركاء في التنمية، وأكد على أهمية العمل التطوعي والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة، لكي يستفيد منها الجميع.

وفي نهاية الفعالية كرم معاليه المتطوعين أشبال الأمانة التطوعي من الطلبة والطالبات، نظير جهودهم بالمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج التطوعية التي تقيمها الأمانة.

الجدير ذكره أن العالم يحتفل بهذه الفعالية تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين تعزيز المساهمة الفاعلة في المجتمعات، والاستفادة من أهم عنصر يستطيع الجميع التطوع فيه وهو الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة، كأحد أوجه التطوع والعطاء.

كما تأتي هذه الفعالية تفعيلاً لليوم العالمي للتطوع من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحثها على اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وتحفيز الجميع لتقديم خدماتهم كمتطوعين وعمل ما يلزم لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال دعم الأنشطة وإتاحة الفرص للمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة وإبراز مساهمات المتطوعين.