أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول بمشاركة 45 فريقاً تطوعياً

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة, اليوم, بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة, انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول على مستوى المملكة والمقام بتنظيم إمارة المنطقة ورابطة التطوع بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورابطة التواصل الاجتماعي, بمناسبة اليوم العالمي للتطوع, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية والمحافظين, ومشاركة أكثر من 45 فريقاً تطوعياً من كافة انحاء المملكة.

وتجول سموه فور وصوله لمقر الملتقى على 45 معرضاً مشاركاً من الفرق التطوعية من كافة انحاء المملكة, والجهات الحكومية والأمنية المرتبطة بالعمل التطوعي في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني والدفاع المدني.

عقب ذلك توجه سموه لمقر انطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول على مستوى المملكة, حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك أوبريت تحفيزي للتطوع, تلا ذلك كلمة المشرف العام على رابطة التطوع بالمنطقة وكيل الأمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان أشار من خلالها على أن ملتقى التطوع أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع لبعث رسالة شكر للباذلين وأهل العطاء, مشيراً على أن برنامج الأمم المتحدة ومن خلال سعيه لدعم التطوع ساهم في بلوغهم 250 مليون متطوع منهم 109 مليون متطوع يعملون بدوام كامل لا يتقاضون عليه أجراً, مؤكداً على أن رؤية المملكة 2030 تأتي لتنسجم مع التوجه العالمي بزيادة أعداد المتطوعين لتصل إلى مليون متطوع بالمملكة وبما يتسق مع برنامج جودة الحياة, منوهاً بمبادرات سمو أمير منطقة القصيم ودعمه لبرامج التطوع بالمنطقة عبر انشاء الفريق الكشفي التطوعي ورابطة التطوع بالمنطقة والتي تضم أكثر من 45 فريقاً تطوعياً يعمل بها 5500 متطوع ومتطوعة, وأن تلك الخطوات ساهمت بتقلد سموه القلادة الكشفية من جمعية الكشافة العربية السعودية نظير جهوده في دعم وتعزيز هذه الأعمال المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بكل جهد بذل في خدمة العمل التطوعي.

أثر ذلك انطلقت فعاليات ملتقى رابطة التطوع بالكلمة الرئيسية للملتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة, الذي أكد على التطوع هو مزيج بين فطرتنا الإسلامية “بالاحتساب” لكل عطاء نبتغي منه وجه الله تعالى والشيم العربية الأصيلة لخدمة الوطن والمواطنين في العديد من النشاطات والتخصصات, مبيناً على أن هذه الأعمال هي فطرة وطبيعة تربى ونشأ عليها المجتمع السعودي وهي جزء من عاداتنا وتقاليدنا وتعتبر من خصوصياتنا التي نفتخر بها وهي من شيم ومروءة العرب العظيمة, مؤكداً عن فخره واعتزازه بوجود 45 فريقاً متطوعاً ومنهم 14 فريقاً كشفياً بإجمالي 5500 متطوع ومتطوعة بالمنطقة, وهم جاهزين لخدمة الوطن في كل المجالات, كما أن هناك الكثير من المتطوعين للخير العاملين للأجر بصمت واحتساب للأجر, مقدماً شكره وتقديره لوكيل أمارة المنطقة المشرف على رابطة التطوع الدكتور عبدالرحمن الوزان وكافة فريق العمل على خروج الملتقى بهذا الشكل المشرف للمنطقة والوطن عموماً, موجهاً سموه بإقامة الملتقى كل عام لدعم وتعزيز العمل التطوعي وإبراز مبادرات أبناء هذا الوطن, مبيناً سموه على أن لدى المنطقة رابطة تطوع ضخمة ينتسب لها 3500 عضواً وعضوه وبعضهم من خارج المنطقة, مرحباً سموه بانضمام الجميع لها لأن الوطن واحد والهدف سام ونبيل نحو الوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وتحدث مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق عن الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم للسعي إلى تعزيز التطوع ومبادرات أبناء المنطقة عبر اطلاق مثل هذا الملتقى بمشاركة 30 مشاركاً من على مستوى المملكة عبر 6 جلسات حوارية تسعى إلى تعزيز وتنمية العمل التطوعي واستدامته ومناقشة أهم الأسباب المؤدية إلى تنميته بين أفراد المجتمع.

عقب ذلك قدم عرضاً مرئياً بعنوان “باذر الخير” عن الأستاذ عبدالله بن محمد الحصين احد رواد العمل التطوعي والإجتماعي بالمملكة والذي ساهم طيلة 65 عاماً بالعمل على تعزيز العمل التطوعي عبر توزيع المياه, وافتتاح خمس مؤسسات خيرية وتوزيع الزكوات وإصلاح ذات البين

بعد ذلك شهد سموه توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين بين أمانة المنطقة ومثلها أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومثلها مدير الإدارة صالح الجاسر, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومثلها مدير الإدارة محمد المذن, وتعليم محافظة عنيزة ومثلها مدير الإدارة محمد الفريح, وتعليم محافظة الرس ومثلها مدير الإدارة سليمان الطعيسي, وتعليم محافظة المذنب ومثلها مدير الإدارة سليمان الحسياني, تعليم محافظة البكيرية ومثلها مديرها الدكتور خالد الراجح, مع جمعية تطوير بالمنطقة ومثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد العجاجي, وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز استدامته.

بعد ذلك أعلن الملتقى عن تتويج خمس فرق تطوعية بجائزة الأمير فيصل بن مشعل لتعزيز وتنمية العمل التطوعي واشتملت على فريق متطوعي الدفاع المدني, وفريق غدق التطوعي, وفريق لأمتنا نحيا, وفريق همم التطوعي, وفريق فرسان التطوعي.

وفي الختام كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الجهات المشاركة في ملتقى رابطة التطوع بالمنطقة, وكرم سموه الرعاة والداعمين وشركاء النجاح.