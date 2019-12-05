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شاهد: وثائق مسربة تكشف تفاصيل الاتفاق التركي الليبي

شاهد: وثائق مسربة تكشف تفاصيل الاتفاق التركي الليبي
http://almnatiq.net/?p=806545
المناطق_الرياض

نشر موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا والتي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار.

حكومة الوفاق الوطني

وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديداً “دقيقاً وعادلاً” المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نص الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر تلبية هذا الطلب.

تعاون عسكري وأمني

والاتفاق محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “اطار للتعاون العسكري الموجود أصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.

ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان “مذكرة التفاهم” بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.

وهذه نسخة مسربة بالعربية من الاتفاق الموقع بين البلدين في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي حسبما نشرها الموقع:

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