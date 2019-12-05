حقل الخيرية ..تبدأ الأحد توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها

المناطق- تبوك

تبدأ جمعية محافظة حقل الخيرية يوم الأحد القادم توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها بمشاركة فريق الجمعية التطوعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج نصار العمراني أن السلال الغذائية ستوزع على 850 أسرة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المطلقات والأرامل والأيتام في حقل والواديالجديد وعلقان والزيتة وشريف معطيه والشرف.

وأكد حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافلالاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائيةلاسيما مع دخول فصل الشتاء.