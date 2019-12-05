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أول تعليق من أكبر شركات صناعة السجائر بشأن الدخان المغشوش : التزمنا بلائحة الغذاء والدواء !

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أول تعليق من أكبر شركات صناعة السجائر بشأن الدخان المغشوش : التزمنا بلائحة الغذاء والدواء !

أول تعليق من أكبر شركات صناعة السجائر بشأن الدخان المغشوش : التزمنا بلائحة الغذاء والدواء !
http://almnatiq.net/?p=806556
المناطق_الرياض

أوضحت أكبر شركات صناعة السجائر العالمية “فيليب موريس” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السجائر الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية.

كما نشرت الشركة البريطانية الأميركية لصناعة التبغ بياناً أكدت من خلاله على أن خلطة التبغ المستعملة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات النكهة المستخدمة في المنتجات القديمة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها، مؤكدة أنها التزمت بلائحة التغليف العادي التي أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت الشركة البريطانية الأميركية أن المتطلبات الأساسية للائحة الجديدة هي التغليف الموحد لكل الأصناف دون استعمال الألوان أو التصاميم، وأن التفرقة الوحيدة المسموح بها هي اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع، مع عدم ذكر بقية المعلومات مثل تاريخ الانتاج والانبعاثات (النيكوتين، القطران، أول أوكسيد الكربون)، كما أن اللائحة اشترطت أن تكون السجائر مغلفة باللون الأبيض فقط دون إضافة أي تصميم.

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