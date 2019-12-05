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شاهد ..إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

شاهد ..إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات
http://almnatiq.net/?p=806557
المناطق_وكالات

نشر الحساب الرسمي لجيمس بوند على تويتر إعلانا لفيلم جديد يحمل اسم “لا وقت للموت”، كما أعلن الحساب، يوم الأربعاء، ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات فقط هي “بوند… جيمس بوند” لإشعال التعليقات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر التغريدة مقطع فيديو لفيلم “No Time to Die”، ظهر فيه دانيال كريج وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل، وبالطبع نجح في تلافيها.

​وقال الممثل البالغ من العمر 51 عامًا في المقطع: “العالم يتسلح أسرع مما يمكننا الرد عليه”.

ويظهر المقطع لقطة توقف القلوب يظهر فيها كريج وهو يلمح نظراته الزرقاء قبل أن يسقط نفسه من جسر ضخم عبر أفق خلاب متصلا بحبل بكاحله.

​يتم عرض أعضاء فريق الممثلين العائدين، رالف فينيس وجيفري رايت ونومي هاريس، لفترة وجيزة في المقطورة، وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن بداية الفيلم تظهر جيمس بوند متقاعدا يعيش في عزلة، في إشارة إلى أنه مرّ ما يقرب من خمس سنوات منذ آخر إصدار فيلم لجيمس بوند.

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