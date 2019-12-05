وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية زبير دادا والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية نيجيريا.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية نيجيريا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من نيجيريا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أن جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن حريصة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام وإثرائها.

من جهته أعرب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما تقدمه من تسهيلات لتيسير قدوم المسلمين لأداء مناسك الحج.