  امير الباحة يدشن  إلكترنياً برنامج “المبادرات المجتمعية البلدية” 

المناطق-الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة إلكترنياً برنامج “المبادرات المجتمعية البلدية” والذي تنظمه أمانة منطقة الباحة ممثلة في إدارة التطوع البلدي وبلديات المنطقة بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الإنسانية بإمارة منطقة الباحة.

من جهة أخرى أطلق وكيل إمارة منطقة الأستاذ أحمد السياري بمشاركة أمين المنطقة ومدير عام التعليم في المنطقة العمل التنفيذي للبرنامج في منتزه رغدان وبدأ العمل بإستزراع عشرة آلاف شجرة محلية في مدينة الباحة ومختلف المحافظات، بمشاركة بلديات المنطقة ومحافظي المحافظات وإدارة التعليم وفرق الكشافة ومجلس شباب منطقة الباحة وفريق عطاء التطوعي وجمعية وعي وثانوية السروات بمدينة الباحة والإعلاميين بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز تشارك في هذه المناسبة من خلال تقديم حزمة من مبادرات المكاسب السريعة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، مشيراً إلى إطلاق عدد (٣٦) مبادرة مجتمعية تقود تنفيذها ميدانياً الأمانة والبلديات بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمتطوعين في ثلاثة مجالات رئيسية هي التشجير، والتوعية والنظافة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري والتحسين والتجميل عن طريق النقوش والجداريات والمجسمات الجمالية.

وأضاف الدكتور السواط بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد عملت مؤخراً وفقاً لتوجيهات معالي الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي على مأسسة العمل التطوعي في المجال البلدي من خلال إنشاء وحدة إدارية في جميع الأمانات بمسمى (إدارة التطوع البلدي) تعنى بهذا الجانب، والتي بدأت بتبني تنفيد عدد من البرامج والمبادرات التطوعية على مدار العام في اختصاصات العمل البلدي، في سبيل رفع جودة أعمال البلديات وخفض تكاليفها والإسهام في خدمة المجتمع، كما أن تلك البرامج والمبادرات التطوعية ستتيح فرصاً متعددة وتوفر فضاءات رحبة وقنوات عملية للفرق والمجموعات التطوعية للإبداع والإبتكار والمساهمة الخلاقة في خدمة المجتمع.

وقدم أمين منطقة الباحة الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي أمير الباحة على رعايته الكريمة وتدشينه لإطلاق تنفيذ المبادرات البلدية في مدن ومحافظات ومراكز منطقة الباحة، مثمناً الدعم والمتابعة التي تحظى بها أمانة منطقة الباحة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.