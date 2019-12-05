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عمل الرياض يضبط 276 مخالفة لمنشآت تجارية ويقبض على47 وافداً

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عمل الرياض يضبط 276 مخالفة لمنشآت تجارية ويقبض على47 وافداً

عمل الرياض يضبط 276 مخالفة لمنشآت تجارية ويقبض على47 وافداً
http://almnatiq.net/?p=806569
المناطق_الرياض
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت هذه الحملات :الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير ، أسفرت عن ضبط 276 مخالفة خلال أسبوع .
كما نفذ مفتشو عمل الرياض بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بـ “الدوريات الأمنية والمرور والضبط الميداني ووزارة التجارة ” استهدفت تشليح الحاير  ، أسفرت عن القبض على  47 وافداً يعملون لحسابهم الخاص في بيع قطع الغيار المستعمل من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد بلغت “2489”زيارة تفتيشية.
ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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