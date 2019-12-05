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تطورات جديدة بشأن قضية الفتاة “بشرى” التي توفيت احتراقا داخل شقة دون علم أهلها بجازان

تطورات جديدة بشأن قضية الفتاة “بشرى” التي توفيت احتراقا داخل شقة دون علم أهلها بجازان
http://almnatiq.net/?p=806572
المناطق_جازان

كشفت مصادر ، أن النيابة العامة بمنطقة جازان أوقفت مرافقة بشرى، الفتاة التي لقيت مصرعها محروقة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي وتناقلت قصتها منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر ، أن النيابة العامة طلبت إيقاف مرافقة الفتاة بشرى والتي كانت ترافقها في سيارة أقلتهما من أجل الاختبار في مدينة جازان، وهو اليوم الذي لقيت فيه بشرى مصرعها حرقًا في ظروف غامضة .

وأضافت المصادر ، أن النيابة العامة تحقق مع مرافقة الضحية في تفاصيل الواقعة الغامضة التي عادت فيها بشرى جثة محترقة وسط روايات متعددة في مواقع التواصل، من بينها احتراقها داخل شقة وتعرضها للاعتداء قبل الوفاة، وينتظر أن تبين التحقيقات مدى مصداقية المتداول .

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