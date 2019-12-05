ركلات الترجيح تقود البحرين لنهائي« كأس الخليج»

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قادت ركلات الترجيح منتخب البحرين للتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب تغلبه 5 / 3 على منتخب العراق اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكرا عبر لاعبه مهند علي في الدقيقة السادسة، لكن عبدالله الهزاع أدرك التعادل سريعا للبحرين في الدقيقة 14.

وأعاد ابراهيم بايش المنتخب العراقي للمقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 18، غير أن محمد جاسم مرهون أحرز هدف التعادل لمنتخب البحرين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسم بالتساوي على شوطين.

ولم يفلح الوقت الإضافي في تغيير النتيجة، ليضطر المنتخبان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب البحريني الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وضرب منتخب البحرين موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي السعودية وقطر، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.