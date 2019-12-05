انطلاق بادرة التطوع البلدي بتبوك

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انطلقت اليوم أولى مبادرات أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة التطوع البلدي تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع وذلك بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات للمجتمع المدني، حيث قامت بحملة للتشجير بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمبادرة التشجير إذ شارك طلاب التعليم فيها وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدور التطوعي ومعرفة أهميته وآثاره على المجتمع .

وفي مبادرة أخرى زارت الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بمستشفى الملك خالد و فريق رابطة تبوك الخضراء المرضى المنومين بالمستشفى إذ تم توزيع باقات من الورد عليهم لما في ذلك من عمل إنساني واحتساب الأجر وإدخال السرور على المرضى.

من جهة ثانية مددت الأمانة فعالياتها المتنوعة على مستوى المنطقة والتي تتضمن تشجير وتنظيف المتنزهات وإزالة التشوه البصري وتنظيف الشواطئ لمدة ثلاثة أيام .

وقدمت أمانة تبوك شكرها للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مبادرتها بمشاركة الطلاب في مبادراتها ولإدارة مستشفى الملك خالد لتسهيل عملية الزيارة وتعاونهم ولرابطة تبوك الخضراء وجميع الجهات التطوعية والحكومية على مشاركتهم لتفعيل هذه المناسبة .