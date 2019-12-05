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هلال الباحة ينظم حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل 

هلال الباحة ينظم حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل 
http://almnatiq.net/?p=806588
المناطق-الباحة
نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019بالتعاون مع الشؤون الصحية ممثلة في ادارة المختبرات بمستشفى الملك فهد، فعالية “التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي “
وقال المتحدث الرسمي لهلال الباحة عماد منسي الزهراني، إن تنفيذ الحملة تم ببنك الدم وبهو مستشفى الملك فهد للتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين؛ إيماناً بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وشرح لتطبيق “أسعفني” بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
وتابع الزهراني: بمشاركة المساعد للشؤون الاسعافية ومدير ادارة التطوع بدات الحملة بحضور ٧٠ متبرع ومتبرعه وبمشاركة ٧٥ من الفِرَق التطوعية الرجالية والنسائية في فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة .بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة فريق الحزم والسلام واسعاد والفه الخير التطوعية وشكر مدير عام الهلال الاحمر بالمنطقة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي الشؤون الصحية ومدير مستشفى الملك فهد والمتطوعين والمتطوعات على تعاونهم بهذي المناسبة.
كما قام فريق المتطوعات بزيارة الاقسام النسوية بالمستشفى وتوزيع الورود على المرضى.

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