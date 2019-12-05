وزير الإسكان يستعرض مع وزيرة الأرض في كوريا الجنوبية إستراتيجية المدن الذكية

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استقبل وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مكتبه اليوم ، وزير الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي ، بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونق ووك والوفد المرافق لها ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي وعدد من مسؤولي الوزارة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التخطيط الحضري وإستراتيجية المدن الذكية، بالإضافة إلى أساليب إدارة تطوير الأراضي والبنية التحتية في قطاع الإسكان ، كما جرى التباحث حول استخدام أحدث التقنيات المتوفرة لغرض البناء والتشييد، وتنظيم آليات التملك وتطوير المدن وبناء المنازل، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في مجال الاستثمار في قطاع الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في سيؤل بين المملكة وكوريا في مجال الإسكان.

كما اُستعرضت الجهود والخطط المعدّة لدى الوزارتين في إطار تعزيز التعاون وتنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعات جميع شرائح المجتمع، وأبرز الآليات التي من شأنها تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومتطوّرة.

كذلك بحث ومناقشة الحلول الحديثة في شؤون الإسكان والتعمير وأبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، فيما اُستعرضت أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها الإستراتيجية.

وأكد معالي وزير الإسكان على تميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، في حين عبّرت كيم هيون مي عن اعتزازها بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين ، متمنيةً لها مزيداً من التقدم والازدهار، مشيدةً بالوقت ذاته بإستراتيجية وزارة الإسكان وما تتضمنه من برامج ومبادرات عدة.