برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. تدشين معرض ” التطوع عطاء 2″

المناطق _ حفر الباطن

تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي معرض ( التطوع عطاء 2 ) الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية.

وقام مدير المركز بقص شريط افتتاح المعرض معلنا انطلاق فعالياته التي تستمر ليومين بمجمع المكان مول وتتصمن أركان تعريفية يتخللها برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى إبراز أهمية التطوع والأعمال التطوعية وأثرها في تنمية المجتمعات .

وتجول العفاسي داخل ارجاء المعرض للاطلاع على المحتويات والأنشطة المعروضة.

بعد ذلك أقيم حفلا تريحيبا تخلله تكريم المشاركين والمساهمين في تنظيم المعرض وتسليمهم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

وأكد العفاسي أن معرض “التطوع عطاء 2” يأتي إستمرارا لما يقدمه المركز من برامج اجتماعية هادفة وفق سياسات وخطط الوزارة التنموية.

وأوضح أن المعرض وفعالياته يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 والتي تسعى لتشجيع مشاركة المواطنين في الأنشطة التطوعية والتأكد من جاهزية البنية النظامية وبناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي لإيجاد فرص تطوع أكثر وأفضل ولتحفيز المشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.