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فرع وزارة العمل بتبوك يطلق مبادرة التطوع غداً

فرع وزارة العمل بتبوك يطلق مبادرة التطوع غداً
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المناطق _ تبوك
تنطلق بمدينة تبوك ومحافظاتها غداً فعاليات مبادرة التطوع التي تقام بإشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بعنوان “تطوع لمستقبل يشمل الجميع” بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة.
وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية تتضمن توزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع وعدة مبادرات منها صيانة 100 مسجد وترميم
100 منزل وعمل مسيرة التطوع بالمشي بعنوان ” نمشي ونتطوع ” ومبادرة زراعة 5000 شتلة ومبادرة وحملة للتبرع بالدم وتنظيف الشواطئ وإزالة التشوه البصري ومبادرة ” تطوع بعلمك” لتقديم دورات مجانية للمجتمع إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل والمعارض المصاحبة.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أن الرغبة في التطوع في مجتمعنا هي فطرة داخلية في الشخص فقط تحتاج لجهات توجه هذه الطاقات ليستفيد المجتمع منها ومن الجميل أن تلتقي هذه الرغبة مع جهود رسمية تؤسس للتطوع وترعاه مبيناً أن رؤية المملكة 2030 عكست الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع وطالبت بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي واستقطاب المزيد من المتطوعين بما يخدم المجتمع ويعزز مصالحه ومكتسباته، معرباً عن شكرة لجميع الجهات الحكومية والفرق التطوعية المشاركة في هذه المبادرة.

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