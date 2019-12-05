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وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية

وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية
http://almnatiq.net/?p=806617
المناطق _ الرياض

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أمس بمعالي وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي .
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030 .
وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين .

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